Afyonkarahisar'da doğayla iç içe Kocayayla ekoturizmin gözdesi

"YURTDIŞINDAN DA ÇOK SAYIDA DAĞCI BURAYA GELİYOR"

İstanbul'dan kamp için Kocayayla'yı tercih eden Osman Tunç da Akdağ'ın son yıllarda çok sayıda insanı kendine çektiğini anlattı. Türkiye'nin her yerinden insanların doğa ve yayla turizmi için Akdağ'ı tercih ettiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Kocayayla'nın manzarası mükemmel. Karların erimesiyle yükselen göletimiz de harika. Bu yıl gölet içerisine kayık ve deniz bisikleti gibi aktiviteler eklenmiş. Burası dağcıların da uğrak noktasıdır. Yurt dışından da çok sayıda dağcı buraya geliyor.