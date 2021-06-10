Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Afyonkarahisar'da doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kurttan kızıl geyiğe, tilkiden şah kartala kadar çok sayıda yaban hayvanını kayda alırken kaçak avcıların yakalanmasında da önemli rol oynadı.

Anadolu Ajansı 10.06.2021 - 14:48

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Afyonkarahisar'daki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi.

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 2

Fotokapanlar tarafından, kurt, kızıl geyik, kara akbaba, kızıl akbaba, tilki, porsuk, kınalı keklik, kaya kartalı, şah kartalı, ak kuyruklu kartal, yaban domuzu, drone ile de kırsalda yılkı atları ve toy kuşları görüntülendi.

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 3

Son bir yıl içerisinde fotokapanlar ile dronelara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 4
Fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışı kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.
Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 5
Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 6

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