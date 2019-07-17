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Afyonkarahisar'ın meşhur lezzeti patatesli köy ekmeği

Anadolu Ajansı

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen Afyonkarahisar'ın patatesli köy ekmeği, uzun süre bayatlamadan kalma özelliği ve lezzetiyle dikkati çekiyor.

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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği

    Yapımının her aşamasında özel usuller ve gerçek bir ustalık gerektiren tescil ile koruma altına alınan Afyonkarahisar patatesli ekmeği, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illere kargo ile de gönderlyor.

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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 15 yıldır patatesli ekmek üretimi yapan fırıncı Süleyman Karaçelik, ekmeğin içerisine konulan ekşi maya ve patates ile dışarıda 10 gün, buzdolabında da dayanıklılığının 30 güne kadar çıktığını söyledi.
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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
    Ekmeği ev mayası ile yaptıklarını aktaran Karaçelik, "15 yıldır ilçede hakiki ev mayalı köy ekmeği ürünlerimizi yapıyoruz. Bozulma veya kötü koku yapmaz. Bundan dolayı ekmeğimiz tercih ediliyor. Günde 300-400 adet ekmek üretiyoruz" dedi.
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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
    Karaçelik, bir ekmeğin 2 kilogram geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Ekmeğimiz çok kaltelidir. Katkı maddesi kesinlikle yoktur. Patates ve ekşi maya katıyoruz. Ekmeğimizi duyanlar, Afyonkarahisar'dan geçerken buradan alıp, yollarına devam ediyorlar. Bazıları da uzaktan sipariş ediyor, kargo ile gönderiyoruz. Patatesli köy ekmeğinin fiyatı 5 lira. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi illere kargo ile gönderim yapıyoruz. Antalya'dan daha çok talep geliyor"
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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
    Ekmek üretiminde çalışan Nedime Harmankaya da işe gece geç saatlerde başladıklarını ve hamura, yoğrulma aşamasında bayatlamayı geciktirmek için ekşi maya ve patates eklediklerini belirtti.
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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
    Hamurun yoğrulma aşamasını anlatan Harmankaya, "Bir saat dinlendikten sonra hamuru el yardımı ile yuvarlayarak şeklini veriyoruz. Daha sonra üzerini örtüler ile örterek bir saat daha dinlenmeye bırakıyoruz. Son olarak ekmeğimizi taş tabanlı fırınlarda fındık kabuğu yakarak pişiriyoruz. Diğer geleneksel ekmeklerden farkı, patates ve ekşi maya konulması. Bu sayede buzdolabında 1 aya kadar bozulmadan durabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
  • 9

    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
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    afyonkarahisar patatesli köy ekmeği, tescilli afyon patatesli köy ekmeği
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