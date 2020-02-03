Ağaç evlerde büyülü tatiller

Karayip Denizi’nin kıyısında, Gandoca Manzanillo yaban hayat alanının sınırına kurulmuş Treehouse Lodge, sürdürülebilir bir yaşama adanan, kurumuş ağaçlardan inşa edilmiş ağaç evleri, güneş enerjisiyle ısıtılması ile benzersiz bir konaklama mekanı.
KOSTA RİKA'NIN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Tavana kadar uzanan pencerelerinden gür bir ormana kuş bakışı bakan, gözlerden uzak on ağaç ev odasıyla Tsala Treetop Lounge misafirlerine unutulmaz güzellikte doğa manzaraları sunuyor.
İsveç’in kuzeyinde, sadece 600 kişinin yaşadığı Harads köyünde bulunan Treehotel, modern İskandinav mimarisinden izler taşıyor.
Treehotel misafirlerine kışın Kuzey ışıklarını izleme, kızakla safariye çıkma, havalar ısındığında ise kano ve balık tutma gibi aktivite seçenekleri sunuyor.
Tayland’ın tarihi Golden Triangle bölgesinde konumlanan Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, günlük hayatı arkanızda bırakarak muhteşem bir kaçış deneyimi yaşamanız için her türlü olanağı sağlıyor.
Yağmur ormanının ortasında, volkanik dağ manzaraları sunan Nothofagus Hotel’in süit odalarının mimarisinin güzelliği tartışılamaz, ancak otelin ana binasının tasarımı ile dekorasyonu da bir o denli görkemli ve ilginç.
Yıldızların altında, vahşi hayvanların dolaştığı düzlüklerin üstünde, eşi benzeri olmayan bir konaklama deneyimi sunuyor Chalkley Treehouse.