Ağaç evlerde büyülü tatiller

Dallar arasında gizlenerek doğayla bütünleşen eşsiz ağaç ev oteller tatil deneyimine ayrıcalık katıyor. Yaprak hışırtıları ve kuş cıvıltılarıyla uyanmak, doğanın kalbinde olduğunuzu tüm hücrelerinizle hissetmek ve aynı zamanda ne lüksten ne de konfordan ödün vermek ağaç ev otellerde mümkün. Kutup dairesinden Afrika savanalarına, Güney Asya ormanlarından tropik plajlara dünyanın her coğrafyasından benzersiz ağaç ev oteller konforu ve doğanın mucizelerini aynı anda yaşatıyor. Brandlifemag.com derlemesiyle dünyanın dört bir köşesinden ağaç ev oteller...

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TREEHOUSE LODGE / KOSTA RİKA

Karayip Denizi’nin kıyısında, Gandoca Manzanillo yaban hayat alanının sınırına kurulmuş Treehouse Lodge, sürdürülebilir bir yaşama adanan, kurumuş ağaçlardan inşa edilmiş ağaç evleri, güneş enerjisiyle ısıtılması ile benzersiz bir konaklama mekanı.

KOSTA RİKA'NIN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

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Plajın bembeyaz kumlarından birkaç adım uzaklıkta, sessiz ve bir ‘resort’ konforunda bir tatil için ideal bir seçenek.
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Orman yürüyüşleri, şnorkelle dalışlar da tatilde doğaya bir adım daha yakın olmak isteyenler için.
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TSALA TREETOP LOUNGE / GÜNEY AFRİKA

Tavana kadar uzanan pencerelerinden gür bir ormana kuş bakışı bakan, gözlerden uzak on ağaç ev odasıyla Tsala Treetop Lounge misafirlerine unutulmaz güzellikte doğa manzaraları sunuyor. 

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Orman tabanından yüksekteki açık hava seyir iskeleleri üzerinde yemeğinizi yerken sihirli bir tatil yaptığınızı hissedeeceksiniz.
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Botanik açıdan çok zengin olan bölgede doğa yürüyüşleri yapabilir ya da yakınlarda bulunan plajların keyfini çıkarabilirsiniz.
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TREEHOTEL / İSVEÇ

İsveç’in kuzeyinde, sadece 600 kişinin yaşadığı Harads köyünde bulunan Treehotel, modern İskandinav mimarisinden izler taşıyor.

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Yerden dört ile altı metre yüksekte bulunan, ağaç ev şeklindeki beş süitinin her biri farklı biçimlerde tasarlanmış.
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En özel olanı ise, tamamen aynayla kaplı olduğundan, dışarıdan bakıldığında kolayca fark edilemeyen Mirrorcube.
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Treehotel misafirlerine kışın Kuzey ışıklarını izleme, kızakla safariye çıkma, havalar ısındığında ise kano ve balık tutma gibi aktivite seçenekleri sunuyor.

YOL ARKADAŞINIZ OLACAK EN İYİ SEYAHAT UYGULAMALARI

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FOUR SEASONS TENTED CAMP GOLDEN TRİANGLE / TAYLAND

Tayland’ın tarihi Golden Triangle bölgesinde konumlanan Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, günlük hayatı arkanızda bırakarak muhteşem bir kaçış deneyimi yaşamanız için her türlü olanağı sağlıyor.

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Four Seaons’ın alışılmış konfor kalitesini sunan otelde filleri doğal ortamlarında görebilir, göz alıcı dağ yollarında yürüyüşe çıkarak içinizdeki kaşifi uyandırabilirsiniz.
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NOTHOFAGUS HOTEL / ŞİLİ

Yağmur ormanının ortasında, volkanik dağ manzaraları sunan Nothofagus Hotel’in süit odalarının mimarisinin güzelliği tartışılamaz, ancak otelin ana binasının tasarımı ile dekorasyonu da bir o denli görkemli ve ilginç. 

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İki adet restoran, spa merkezi ve yüzme havuzuyla hem lüks otel konforunu hem de doğanın sadeliğini bir arada deneyimleyebileceksiniz.
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CHALKLEY TREEHOUSE / GÜNEY AFRİKA

Yıldızların altında, vahşi hayvanların dolaştığı düzlüklerin üstünde, eşi benzeri olmayan bir konaklama deneyimi sunuyor Chalkley Treehouse.

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Her ne kadar beş yıldızlı otel konforu sunsa ve tamamen güvenli olsa da, otelin merkezinin 5 kilometre uzağındaki bu ‘odada’ konaklamak kesinlikle cesaret isteyen bir deneyim.
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Gün batımında odaya vardığınızda, sizi nefis atıştırmalıklar, şarabınız ve elbette Afrika’nın muhteşem manzaları bekliyor. Gece olduğunda ise yıldızların gökyüzünde nasıl görüneceği hakkında ancak tahmin yürütebiliyoruz.
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