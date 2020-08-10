Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

"FOTOĞRAFÇILARI GETİRİP BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, sulak alanlardaki su renginin ilgi çekici olduğunu söyledi.

Hem su renginin hem de oluşan kum tepelerinin Ağrı Dağı ile güzel bir kompozisyon oluşturduğunu aktaran Akkuş, "Yaklaşık 10 dönümlük bir alan, fakat suyun rengi daha önce karşılaşmadığımız bir durum olduğundan ilgi çekiyor. Yakında fotoğrafçıları getirip bu bölgede bir çalışma yapacağız" ifadesini kullandı.