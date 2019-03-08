Ağrı Dağı'ndaki eşsiz güzellik: Sakar meke
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Sahip olduğu 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, Sakar Meke kuşlarıyla renkleniyor. Göç etmeden en uzun süre kışlayan bu kuş türü Ağrı Dağı'nda muazzam bir görsel şölen sunuyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban NTV Radyo’nun Rengarenk programında sakar mekeler hakkında bilgi verdi...
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SAKAR MEKELER TÜRKİYE'DEKİ EN YAYGIN ÖRDEK TÜRÜ
Ağrı Dağı, onlarca yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanlar arasında en sık görülen türlerden birinin sakar mekelerdir. Sakar meke’ler Türkiye’de en yaygın ördek türleri arasında yer alıyor.
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2Kışlama popülasyonu İç Anadolu Bölgesi’nde doğru yoğunlaşıyor. Özellikle Göller Bölgesi kışlama alanlarından bir tanesi. İlkbahar geldiği zaman da ürüme alanlarına, tüm göllere, sulak alanlara yayılıyorlar.
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SANILANIN AKSİNE SAKAR MEKELER UÇABİLİYOR
Sakar mekeler uçmayı pek sevmiyor diyebiliriz. Suyun üzerinde onları hep koşarken görürüz. Birçok insan onları uçamıyor sanıyor ama uzun mesafe göçleri de sözkonusu.
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4Iğdır’da, Kars’ta yaşayan sakar mekeler hem Afrika’ya doğru hem de ülkemizde İç Anadolu Bölgesi’ndeki açık olan, olmayan sulak alanlara, göllere de gidebiliyor.
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SAKAR MEKELER NEDEN AĞRI DAĞI'NI MESKEN TUTUYOR?
Ağrı Dağı’nın eteklerinde Iğdır Ovası başlıyor. Iğdır Ovası iklim olarak hem Ağrı Dağı’nın hem de Alagöz Dağı’nın etkisinde çöküntü bir ovadır. Ovadaki sulak alanlar buz tutmuyor. Kuşlar da bu alanlarda kışı geçiriyor. Beslenmek ve saklanmak için ideal bir yer oluştırıyor. Dağın eteklerinde kar sularının erimesiyle oluşan sulak alanları mesken tutuyorlar. İlkbahar’da da buradaki sayı artıyor ve bu alanları göç eden sakar mekeler de kullanıyor.