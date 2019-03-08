Ağrı Dağı'ndaki eşsiz güzellik: Sakar meke

Ağrı Dağı’nın eteklerinde Iğdır Ovası başlıyor. Iğdır Ovası iklim olarak hem Ağrı Dağı’nın hem de Alagöz Dağı’nın etkisinde çöküntü bir ovadır. Ovadaki sulak alanlar buz tutmuyor. Kuşlar da bu alanlarda kışı geçiriyor. Beslenmek ve saklanmak için ideal bir yer oluştırıyor. Dağın eteklerinde kar sularının erimesiyle oluşan sulak alanları mesken tutuyorlar. İlkbahar’da da buradaki sayı artıyor ve bu alanları göç eden sakar mekeler de kullanıyor.