Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı

"İÇİNDE GEZERKEN ESKİLERİ HİSSETTİM"

Tarihi İshak Paşa Sarayı’nı görmek için Iğdır’dan gelen Alperen Yazan, içerde dolaşırken eskileri hissettiğini belirterek, "İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmek için Iğdır’dan geldim. Gerçekten çok güzel. Doğuda böyle bir yerin olması gerçekten çok iyi. İlk defa geliyorum. İçinde gezerken atalarımızı, eskileri hissettim" diye konuştu.