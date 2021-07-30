Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, eşsiz mimari yapısıyla 235 yıldır ayakta kalarak hem turistleri cezbediyor hem de tarihe ışık tutuyor.

İHA 30.07.2021 - 11:06

Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 1

Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesindeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü ve 116 odası ile Anadolu'nun nadide eserleri arasında yer alıyor.

Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 2

İçerisinde harem, hamam, zindan ve cami de bulunan İshak Paşa Sarayı’nda kullanılan kalorifer sistemi ise Anadolu’daki ilk örneklerden.

Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 3

Saray, kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşıyor.

Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 4

İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde de yer alıyor.

Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 5

"İÇİNDE GEZERKEN ESKİLERİ HİSSETTİM"

Tarihi İshak Paşa Sarayı’nı görmek için Iğdır’dan gelen Alperen Yazan, içerde dolaşırken eskileri hissettiğini belirterek, "İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmek için Iğdır’dan geldim. Gerçekten çok güzel. Doğuda böyle bir yerin olması gerçekten çok iyi. İlk defa geliyorum. İçinde gezerken atalarımızı, eskileri hissettim" diye konuştu.

Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 6
Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 7
Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 8
Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 9
Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 10
Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 11
Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 12
Ağrı'da Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı - 13

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