Ağrı'da Osmanlı yadigarı İshak Paşa Sarayı ışıl ışıl

"İshak Paşa Sarayı'na ilk defa 2008 yılında aydınlatma sistemi kuruldu. Zamanla bu sisteminin deforme olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla tarihimize ışık tutan bu güzel eserimizin aydınlatma sistemi yenilendi. Bu kapsamda sarayın iç kısmında bulunan led aydınlatmaların tamamı değiştirildi. Tarihi saray iç kısımlarının aydınlatılmasında yeni nesil, geceyi daha iyi aydınlatabilen, daha güçlü bir sistem kullanılarak muhteşem görünüme kavuşturuldu. Dış aydınlatma için de 24 adet projektör kullanıyoruz."