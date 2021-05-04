Ağrı'daki saklı güzellik Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

İlçenin güneyini boydan boya kaplayan yüksek rakımlı sıradağlardan gelen sularla şelalenin beslendiğini ifade eden Şahinbaş, şöyle konuştu:

"Bölgede uzun bir kış mevsimi yaşanıyor. Baharda karların erimesi bereket saçan sular kazandırıyor. Meya Şelalesi'nin bulunduğu dere, Fırat Nehri'nin 2 kolundan biri olan Murat Nehri'nin önemli kollarından birisidir. Kışın bu gölgede çekim yapmıştık. Şelale buz tutuyor, baharda da coşkun bir şekilde akıyor. Burası hiçbir şekilde suyunu kaybetmiyor çünkü güneyimizde 3 bin metreyi bulan sıradağlar var. Eriyen kar suları ağustos ayına kadar şelaleyi besliyor"