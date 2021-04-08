Ahlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak

TOPRAK ALTINDAKİ 100 MEZAR TAŞI ÇIKARILACAK

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman, sundukları projenin 1 Nisan'da başladığını söyledi.

Adıyaman, proje kapsamında mezarlıkta toprak altında bulunan 100 mezar taşını çıkaracaklarını belirterek, "Mezar taşını ayağa kaldırarak, liken temizliği, karekod eklenmesi, tabelalandırma işlemleri yapılacak. Bütün bu çalışmalar sonunda kısa bir film çekilerek hem Ahlat’ta hem de İtalya’da fotoğrafları sergilenecek. Proje ile bugüne kadar gelen turist sayısında artış bekliyoruz. Ayrıca çıkarılacak mezar taşları ile yeni bir tarihi bilgi veya motiflerle karşılaşmayı hedefliyoruz. Bölgede 20 bine yakın mezar taşı olduğu bilgisi var. Proje sonunda da bu taşları da gün ışığına çıkarmak için çalışacağız. İlk etapta ortağımız dolayısıyla İtalya’da kısa film, fotoğraf ve seminer çalışması yapılacak. Ardından da çoğaltılacak olan kısa film CD’leri Avrupa’nın birçok ülkesi ile birlikte Türki Cumhuriyetlerinin Kültür Bakanlıklarına göndermeyi hedeflemekteyiz" dedi.