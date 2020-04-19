Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla büyülüyor

Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 11:53
Corona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı tutulan ada, üzerindeki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel şölen sunuyor.
Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor.
Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen bazı fotoğrafçılar da Valilikten aldıkları izinle adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.