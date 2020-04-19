Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla büyülüyor

Van'da yeni tip corona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz güzelliğe büründü.

Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 11:53

Kış mevsiminde kar örtüsü altındaki Akdamar Adası, ilkbahar döneminde de Van Gölü'nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası, çiçek açan badem ağaçlarıyla seyrine doyum olmayan manzaralara sahne oluyor.

Corona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı tutulan ada, üzerindeki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel şölen sunuyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor.

Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen bazı fotoğrafçılar da Valilikten aldıkları izinle adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

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