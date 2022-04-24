Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.04.2022 - 10:07 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 10:33

Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 1

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Gölü'nün maviliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 2

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Ada'da, ortaya çıkan güzelliğin tanıtılması amacıyla Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu" yarışması düzenlendi.

Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 3

Yarışmaya katılarak güzelliği görüntülemek için Ada'ya giden fotoğraf tutkunları da badem ağaçlarının ve Akdamar Kilisesi'nin Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasını fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştı.

Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 4
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 5
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 6
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 7
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 8
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 9
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 10
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 11
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 12
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 13
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 14
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 15
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 16
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 17
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 18
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 19
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi - 20

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