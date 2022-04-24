Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi

Haberler - Anadolu Ajansı 24.04.2022 - 10:07 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 10:33
Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Ada'da, ortaya çıkan güzelliğin tanıtılması amacıyla Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu" yarışması düzenlendi.
Yarışmaya katılarak güzelliği görüntülemek için Ada'ya giden fotoğraf tutkunları da badem ağaçlarının ve Akdamar Kilisesi'nin Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasını fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştı.