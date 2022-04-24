Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Ada'da, ortaya çıkan güzelliğin tanıtılması amacıyla Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu" yarışması düzenlendi.