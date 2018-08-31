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Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi (Türkiye'nin en büyük kaleleri arasında)

Anadolu Ajansı

Romalılardan Karamanoğullarına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, 23 bin 500 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük kaleleri arasında yer alan Mersin'deki Mamure Kalesi, görkemli yapısıyla ilgi odağı oluyor.

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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi

    Mersin-Antalya karayolunun yanında deniz kıyısında yer alan kale, 3. veya 4. yüzyılda Akdeniz ve Kilikya ticaret yollarını gözetlemek için Romalılar tarafından inşa edildi. Kale, savunma açısından son derece önemli bir konuma sahip olması dolayısıyla Romalılardan Karamanoğullarına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Birçok kez saldırıya uğrayan kale, 12. yüzyılda Kilikya Ermeni Krallığı döneminde onarıldı.

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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi

    Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında fethedilen kale, Selçukluların zayıflaması sonrası bölgedeki Hristiyan birlikler tarafından kontrol altına alındı.

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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi

    Bölgeyi Türklerin hakimiyetine almak isteyen Karamanoğlu Mahmut Bey ile ordusu tarafından kuşatılan ve 14. yüzyılda yeniden kazanılan kale, onarıldıktan sonra "Mamure" adını aldı. Mahmut Bey, kalenin içerisine yüzyıllardır ibadete açık olan, tek minareli camiyi inşa ettirdi.

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    OSMANLI'NIN EN ÖNEMLİ KALELERİNDEN BİRİ

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
    Deniz kıyısındaki 23 bin 500 metrekarelik görkemli alanıyla ünlenen Mamure, daha sonra uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin en önemli kalelerinden biri olarak öne çıktı.
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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi

    Bugüne kadar korunan en büyük Orta Çağ kalelerinden biri olan Mamure, masmavi deniz manzarası, 39 kulesi, kaleyi bütünüyle dolaşan burçları, zamana direnen dendanları (kalelerde askerlerin sığınıp ok attıkları yer), sarnıçları ve hamam kalıntılarıyla görenleri cezbediyor.

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    UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
    Mamure Kalesi, ev sahipliği yaptığı Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın farklı ve ilginç mimarilerinin bir arada olmasıyla da arkeolojik anlamda büyük önem taşıyor. Bundan dolayı 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve şu an restorasyon çalışmaları sürdüğü için ziyarete kapalı olan kale, sadece dışarıdan gezilebilmesine rağmen çok sayıda tarih ve fotoğraf meraklısını ağırlıyor.
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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi

    Kalenin ziyaretçilerinden Fatma Yurtyapan, yaptığı açıklamadan, tur kapsamında Antalya'dan gelip kaleyi incelediklerini belirterek "Dışarıdan çok güzel, çok iyi korunmuş bir kale. Tadilatı da güzel yapılmış. Çok güzel görünüyor dışarıdan ama içeriden göremedik. Deniz manzarası etkileyici" dedi.

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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi

    Ziyaretçilerden Yeliz Yeni de kaleyi görünce etkilendiğini, kalenin manzarasını ve konumunu beğendiğini söyledi.

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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
    Ayfer Ateş de beklediğinden daha büyük bir yapıyla karşılaştığını ifade ederek "Kale çok güzel, harika. Hep geziyorum, birçok yeri gördüm ama gördüğüm en büyük kale diyebilirim. Kalenin denizle birleşimi çok güzel" diye konuştu.
  • 10

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
  • 11

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
  • 12

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
  • 13

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
  • 14

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
  • 15

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
  • 16

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
  • 17

    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
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    mamure kalesi, mersin gezilecek yerler, türkiye'nin kaleleri, anamur kalesi
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