'Akdeniz'in Sibiryası'ndaki menderesler görsel şölen sunuyor

"BÖLGE DOĞASIYLA HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Bölgede hayvancılık yapan Halit Gürlek, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren hayvancılık yaptığını anlatarak, bölgenin, doğasıyla herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

Dağdaki kar, doğadaki yeşillik ve havasıyla bölgenin güzelliğinin yaşanmaya değer olduğunu anlatan Gürlek, "Buralara gelip doğanın fotoğraflarını çekiyorlar. Ovasıyla, suyuyla ve ormanıyla burası herkesin ilgisini çekiyor. Biz de hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

İsmail Kahveci ise hayvanları otlatmak için çıktıkları yaylaların doğasıyla herkesin beğenisini kazandığını ifade etti.