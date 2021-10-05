Akdeniz'in Tac Mahal'i: Malta Türk Şehitliği

Son yıllarda şehitliğin etrafına bazı sanayi tesislerinin yapılmasının gündeme geldiğine ilişkin Thake, şunları kaydetti:

"Son yıllarda, onaylanmış olsa burayı olumsuz etkileyecek uygulamalar gündemdeydi. Ancak buradaki bu mimari mücevhere zarar verecek herhangi bir yapıyı yetkililerin onaylamaması için her iki ülke kamuoyunda da çok baskı yaptık. Buranın her zaman kıymetini bilen ve restorasyonuna çok katkıda bulunan büyükelçiliğin desteğinden ötürü müsterihim. Son dönemde restorasyon için çok çaba ve para harcandı, buna çok müteşekkiriz. Maltalılar olarak, buranın bütünlüğünün korunmasını sağlamak için Türk makamlarıyla birlikte bir yükümlülüğümüz var"