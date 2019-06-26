Akın akın alabalık yemeye geliyorlar

Kırşehir’den Gümüşhane’deki akrabalarını ziyarete gelen Kubilay Öz ise “Buranın suyunun soğuk olması alabalıkları daha lezzetli yapıyor. Doğa harikası bir yer burası. Birkaç gün önce gelip yemiştim ve çok hoşuma gitti. Şimdi buradan alabalık alıp Kırşehir’e götüreceğiz. Bizim orada da alabalık çiftlikleri var fakat bizim oraların iklimi sıcak olduğu için buranın suyundan dolayı bu alabalıklar daha lezzetli” şeklinde konuştu.

Kafasındaki Gümüşhane ile gelip gördükleri Gümüşhane’nin farklı olduğunu kaydeden Öz, “Gümüşhane’nin gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Tünelleri, yeşillikleri, yaylaları bol olan Gümüşhane’nin insanları da çok sıcakkanlı. Gelmek isteyen herkesi buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.