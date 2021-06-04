Aksaray'da açık hava müzesini andıran 'Manastır Vadisi' ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Manastır Vadisi'nde 50 kaya oyma kilise ve manastırın yer aldığını vurgulayan Erciyas, şöyle konuştu:

"Manastır Vadisini her yıl 150 bin turist ziyaret ediyor. İlçemiz turistlerin cazibe merkezi konumunda. Vadide, Kilise Cami, Sivişli Kilise, Papaz Evi gibi çok sayıda kilise ve yeraltı şehirleri ile Doğu Roma dönemine ait önemli tarihi eserleri barındırıyor. Buraya gelen misafirlerimiz Yüksek Kilise ve Güzelyurt göleti ile birlikte tarihe tanıklık etme imkanı buluyor"