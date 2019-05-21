Aksaray'da cennetten bir köşe: Ihlara Vadisi

Ziyaretçi sayısının da her geçen gün arttığını ifade eden Doğan, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19 artış olduğunu söyledi. Bu yıl da ziyaretçi sayısında yoğunluk olduğunu ifade eden Doğan, ''2018 yılında vadiyi, 501 bin 158 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2019 yılı itibariyle sezona çok iyi başladık. Ihlara Vadisi başta olmak üzere Saratlı Yeraltı Şehri, Güzelyurt Manastır Vadisi ve Sultanhanı Kervansarayı gibi tarihi ve turistik yerlerimizde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ihlara Vadisi'nde bu yıl turist sayısında ciddi bir artış söz konusu.