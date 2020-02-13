Aksaray'ın damak çatlatan tescilli lezzeti: Tulum kebabı

Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden "tulum kebabı", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tulum kebabı, damak tadını önemseyen Aksaraylılar ile kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin hem gözüne hem de damağına hitap ediyor.

Tulum kebabı için bir gün önceden dinlendirilen kuzu kol eti, tuz, karabiber, kekik, reyhan gibi baharatların eklenmesinin ardından tereyağ ve tulum peyniri konarak, odun fırınına sürülüyor. Kebap, yaklaşık 5 saat pişirildikten sonra iç pilavla servis ediliyor.