Akvaryum Plajı, Avrupa'nın en iyileri arasında

Bozcaadalı turizm işletmecisi İbrahim Günel ise, "Bozcaadalı işletmelerin, belediyenin, yerel yönetimin buradaki bakir koyları korumakla ilgili çok büyük gayreti var. Bence kesinlikle bununla ilgili gelen bir ödül oldu. Orada bir işletme yok, turizme açılmış değil. Ama çok özveriyle korunmaya çalışılan bakir plajlarımız var. Akvaryum Koyu gibi diğer bütün plajlarımız da çok güzeller" diye konuştu.