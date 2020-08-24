Alaçatı'da rüzgar ve dalgaların oluşturduğu güzellik: Delikli Koy

"FOTOĞRAFLARDAKİ GİBİ BÜYÜLEYİCİ"

Bölge sakinlerinden 32 yaşındaki Celal Çağlar, Çeşme'nin onlarca güzel koyundan birinin de Delikli Koy olduğunu söyledi.

Alanın önceleri yalnızca bölge halkı tarafından bilindiğini anımsatan Çağlar, "Daha önce burayı sadece bölge halkı biliyordu. Sosyal medyanın etkisiyle artık tanınmış bir yer. Koya ismini veren kayanın olduğu yerde paylaşılan fotoğraflar çok ilgi görünce koy, meşhur bir yer oldu" dedi.