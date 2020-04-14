Alanya tarihi sessizliğe büründü, dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesi corona virüs salgını nedeniyle tarihi bir sessizliğe büründü. İlçedeki cadde ile sokaklarda insan ve araç yoğunluğu görülmezken, yazın binlerce turisti ağırlayan dünyaca ünlü sahiller ise bomboş kaldı.

İHA 14.04.2020 - 10:30

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı.
Alanya’da yaşayanların, corona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.
Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Atatürk Caddesi, Hükümet Meydanı, Barlar Sokağı, İskele Caddesi ve sahil kesimlerinde insan ve araç yoğunluğu görülmedi.

DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLLER BOŞ KALDI

Her yıl bu mevsimde bile binlerce turistin geldiği Alanya’nın dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajları tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşadı.

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