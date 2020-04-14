Alanya tarihi sessizliğe büründü, dünyaca ünlü sahilleri boş kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı.

Alanya’da yaşayanların, corona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Atatürk Caddesi, Hükümet Meydanı, Barlar Sokağı, İskele Caddesi ve sahil kesimlerinde insan ve araç yoğunluğu görülmedi.