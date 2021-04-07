Alanya'da hava sıcaklığı 24 derece! Plajlar doldu

"ALANYA CENNET" Almanya'dan Alanya'ya ailesiyle tatile gelen 44 yaşındaki Yasemin Can, Alanya'yı çok beğendiğini dile getirirken, "Soğuklardan kaçtık, Almanya'da şu an kar yağıyor. Alanya cennet. Güneş, deniz her taraf çok güzel. İnsanlar fıkır fıkır çok güzel yani" dedi.

"TÜRKİYE, AVRUPA'YI ÇOKTAN GEÇMİŞ" Türkiye'de corona virüsle ilgili alınan tedbirlerden de çok memnun olduklarını söyleyen Can, "Çok güzel tedbirler. Öyle güzel tedbirler almışlar ki ben Almanya'da bile görmedim. Çok şaşırdık gerçekten çünkü oradan başka söylüyorlar. Türkiye Avrupa'yı geçmiş. Hiçbir şeyden korkmadan gelsin herkes. Yapabilecekleri en güzel şey, buraya gelmeleri" diye konuştu.