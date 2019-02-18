NTV

Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde, şubat ayı olmasına rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.

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    Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

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    Hava sıcaklığın 18, deniz suyu sıcaklığın ise 17.1 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.

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    Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi.

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    Bazı turistler de sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. 

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