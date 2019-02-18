Alanya'da şubat ayında deniz keyfi
İHA
Antalya’nın Alanya ilçesinde, şubat ayı olmasına rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.
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Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.
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Hava sıcaklığın 18, deniz suyu sıcaklığın ise 17.1 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.
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Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi.
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Bazı turistler de sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
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