Alman bisikletçilerin dünya turu Türkiye'de devam ediyor

Pries, İstanbul yolculuğunun ise kendilerini büyük bir sürpriz hazırladığını söyleyerek şunları kaydetti:

"İstanbul’a ilk geldiğimizde güneş çok güzeldi. Birçok tarihi yeri bisikletle dolaşma fırsatı bulduk. Ama İstanbul bize bir sürpriz yaptı ve sırılsıklam ıslandık. Hiç hazırlıklı değildik. Bu kısa seyahatte İstanbul’u hem güneşini hem şiddetli yağmurunu görmüş olduk. Türkiye turuna tekrar başladığımızda İstanbul'a tekrar gelmek ve buranın güzelliklerini yeniden keşfetmek istiyorum. Yağmura rağmen her şey çok güzeldi"

Pries sözlerini, "İnsan ne kadar gezerse gezsin bir tarafı yerleşik olmak istiyor. Her yolculuk öncesinde kalbimin bir yanı 'kal' bir yanı 'gez' diyor. Evdeyken yolculukta olmayı, yolculukta ise evde olmayı özlüyorum" diye tamamladı.