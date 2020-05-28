Almanların tatil yapacağı ülkelere kriter koşulu

Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği ülkelerine uçuş yasağının kaldırılacağını, Avrupa Birliği ülkeleri dışında uçuş yasaklarının kaldırılması için uğraştıklarını ve bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu belirtti.