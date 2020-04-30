Almanya, güvenli yaz tatili için Türkiye'yi önerdi

FRANSA YIL SONUNA KADAR TERCİH EDİLMEYECEK İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Die Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa'nın ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Die Welt, İtalya'nın ise tamamen ihtimal dışı kaldığını söyledi.