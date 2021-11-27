Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı

"7 AYDIR BÖLGEDE YAĞMUR YAĞMADI"

Su altında kalan Gülçimen köyü ve Erentepe beldesini birbirine bağlayan eski köprü, yol ve evlerin açığa çıktığını belirten Güler, “Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadı. Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda” dedi.