Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı

Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesinin düşmesi sonucu zemindeki yapılar, mezarlıklar ve köprüler ortaya çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlardan Bekir Güler, "Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadı. Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda" dedi.

Haberler - İHA 27.11.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 10:43

Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 1

YÜZDE 44 SEVİYESİNE DÜŞTÜ

'ta 1995 yılında Varto ve Bulanık ilçeleri arasında temeli atılan, 2008 yılında su tutmaya başlayan ve yılda 500 milyon kilovatsaat enerji üreten Alparslan-1 Barajı’nın doluluk oranı bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 44 seviyesine düştü.

Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 2

Suyun çekildiği bölgede toprak yüzeyinde çatlaklar oluşurken, baraj suyu altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki eski yapılar, mezarlar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.

Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 3

Bekir Güler adlı vatandaş, ilkbahardan bu yana köylerinde pek yağış olmadığını söyledi.

Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 4

"7 AYDIR BÖLGEDE YAĞMUR YAĞMADI"

Su altında kalan Gülçimen köyü ve Erentepe beldesini birbirine bağlayan eski köprü, yol ve evlerin açığa çıktığını belirten Güler, “Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadı. Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda” dedi.

Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 5

Dokuzpınar köyünde yaşayan Ferhat Bayraktar ise yaşanan kuraklıktan dolayı barajdaki su seviyesinin yaklaşık 20 metre kadar düştüğünü ifade etti.

Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 6
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 7
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 8
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 9
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 10
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 11
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 12
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 13
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 14
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 15
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 16
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 17
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 18
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 19
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 20
Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı - 21

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