Alpler'i aratmıyor: Giresun'un 'oksijen deposu' Kümbet Yaylası

Atıcı, insanların şehir merkezlerinden ziyade yaylaya çıkmayı tercih ettiğini belirterek, "Bu da yayla turizminin artmasına neden oluyor. Özellikle pandemi koşullarında fiziki mesafe şartlarına uyacak geniş sahalar olduğu için vatandaşlar yaylaya çıkmayı tercih ediyorlar. Yaz için tüm tedbirlerimizi aldık, daha yoğun turist ilgisi bekliyoruz" dedi.

İlerleyen dönemlerde pazar günlerindeki kısıtlamanın da kaldırılması durumunda çok daha yoğun talep olacağını değerlendirdiklerini dile getiren Atıcı, "Kümbet Yaylası, Ordu-Giresun Havalimanı'na 1,5 saat mesafede. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" diye konuştu.