Alsace rotasında bir masal şehri: Obernai (Obernai gezilecek yerler)

Yolumuzu Lehn Nehri boyuna uzatıp yönümüzü Parc Municipal’e çeviriyoruz. Yürüyüş yolumuz boyunca farkettiğimiz bir gerçek var: Obernai evleri muhteşemler ve inanılmaz derecede süslüler. Eğer bir yeri süslemek isterseniz kesinlikle çiçek kullanmanız gerektiği kanaatine varıyoruz. Sadece Obernai değil, bütün Alsace bölgesi tam bir çiçek deposu. Parktaki yürüyüşümüz içinde yeşile ve oksijene doyup hemen parkın yakınında yer alan Oberkirch Kalesi’ne ulaşıyoruz. Burası bir kale mi yoksa malikane mi diye düşünürken kendilerinin ona kale ismini verdiğini öğreniyoruz. Bu malikanenin kuleleri 18. yüzyılda dikilmiş ve içeri girebilmek için bir de köprü oluşturulmuş.