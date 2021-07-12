'Altın post' efsanesinin yaşandığı yer: Yason Burnu

DHA 12.07.2021 - 10:14
'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan 1’inci derece arkeolojik, 2’nci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu, her gün ağırladığı yüzlerce yerli ve yabancı turistle Ordu'da turizminin gözde mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yason Burnu’nda tarihi ve doğal dokuya zarar vermeden çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Alan içerisinde kilisenin yanında bulunan ve geçmişte aş evi olarak kullanılan yapıyı restore eden ekipler, alana arkeolojik ve doğal yapısı gözetilerek yürüyüş yolları, otopark, büfe ve güvenlik/bilgilendirme kulübesi yaptı.
Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır.
Bölgede turizm tesisi işletmesici Şenol Memiş, Yason Burnu’nun Ordu turizminde en çok akımın olduğu mekanların başında geldiğini söyledi.
Yarımadayı ziyaret eden turistlerin hem tarihi hem de kültürel doygunluğa ulaştığını belirten Memiş, “Yason Burnu’na gelen ziyaretçilerin burada asla sıkılma imkanı yok. Burada tarihi bir kültürümüz yatıyor. İddia ediyoruz ki, buraya gelen vatandaşlar muhakkak birilerine önerecektir” dedi.