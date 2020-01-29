Amerikalı genç gezgin işini bıraktı, sevgilisinden ayrıldı ve köpeğiyle birlikte gezmeye yollara düştü

Hayallerinin ve arzularının peşinden koşmak her insanın başarabileceği bir şey değil. Evini, işini ve hatta sevgilisini bırakıp kendini maceralı bir hayatın kollarına bırakmak her şeyden önce cesaret isteyen bir davranış. Sydney Ferbrache bunu başaran nadir insanlardan biri olarak çıkıyor karşımıza.

Instagram’da dolaşırken gördüğü karavanıyla birlikte dünyayı dolaşan bir kadından ilham alan 24 yaşındaki Sydney sevgilisinden ayrıldı, işinden istifa etti ve köpeği Ella ile birlikte Amerika turuna çıktı. Gördüğü hayatı kıskanmak yerine “neden ben de istediği hayatı yaşamayayım?” diye düşünen Sydney o günden beri yollarda.