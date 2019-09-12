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Amerikalı gezgin Jess Dales, doğa tutkusu peşinde dünyayı geziyor

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Jess Dales, Amerikalı bir gezgin ve doğa fotoğrafçısı. Uzun bir süredir farklı coğrafyaları keşfe çıkan Dales, Peru'dan Yeni Zelanda'ya kadar doğanın en muhteşem yerlerinin peşine düşüyor. İşte doğa tutkunu Jess Dales'in maceraları...

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    Jess Dales, ticaret hukuku üzerine çalışan uzman bir avukat.
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    Çocukluğundan bu yana iç içe olduğu doğaya daha fazla zaman ayırabilmek için bir tercih yaparak güvenli işinden ayrıldı. 

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    Yıllardır farklı coğrafyalarda doğanın en güzel yerlerinin peşine düşen Jess, ilham verici bir yaşam sürüyor. 

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    Muhteşem fotoğraflar için sık sık Quin Schrock ile birlikte çalışıyor.

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    Jess'ın Instagram'da 700 binden fazla takipçisi var.
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    İşte amansız doğa tutkunu Jess Dales'in maceraları...
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    Kaynak: Instagram @jess.wandering, @everchanginghorizon

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