Amik Ovası'nda renk cümbüşü
Anadolu Ajansı
Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.
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1Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.
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Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda görsel bir şölen sundu.
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Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.
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İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, 'drone'la da görüntülendi.
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