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Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Anadolu Ajansı

Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

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    amik ovası
    Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.
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    amik ovası

    Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda görsel bir şölen sundu.

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    amik ovası

    Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.

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    amik ovası

    İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, 'drone'la da görüntülendi.

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    amik ovası
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    amik ovası
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    amik ovası
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    amik ovası
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