Anadolu'daki İlhanlı yadigarı 700 yıllık Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Selçuklu ve İlhanlı üslubunun yansıtıldığı köprü gündüz saatlerinde sıradan bir köprü gibi görünse de sabah güneşin ilk ışıklarıyla gizemli bir görüntüye sahip oluyor. Çobandede Köprüsü'nün, kırmızı, siyah ve gri kesme taştan yapılmış olup; dönem dönem onarımlardan geçtiği biliniyor. Köprü günümüzde araç trafiğine kapalı olsa da yayaların geçişine izin veriliyor.