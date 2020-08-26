'Anadolu'nun Alkatraz'ı yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak

Arkeolojik verilerden yola çıkılarak, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni çevreleyen kalenin tarihi geçmişi 4 bin yıla dayandırılıyor. 14. yüzyılda zindan olarak kullanılma başlanan yapı o döneme ait izleri ile hala ayakta duruyor.

Resmi olarak 1887 yılında cezaevine dönüştürülen ve bazı ünlü yazar ve şairlerin de bir dönem kaldığı yapı, 1999'da müzeye çevrildi. Üç tarafı denizle çevreli olduğu için kaçılması zor olduğu bilinen cezaevi, bir zamanlar kaçılmasına imkansız gözüyle bakılan San Francisco açıklarındaki ada hapishane Alkatraz'a benzetilerek, 'Anadolu'nun Alkatraz'ı diye adlandırılıyor.

ANADOLU'NUN ALKATRAZ'I: TARİHİ SİNOP CEZAEVİ