Anadolu'nun Bağdat'ı Amasya ziyaretçilerini bekliyor

Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ise İlhanlı döneminden bugüne ulaşan tek eser olarak dikkat çekiyor. İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Olcaytu ve Uduz Hatun adına Anber Bin Abdullah tarafından 1308-1309 yılında yaptırılan şifahanenin, özellikle ön cephesi sanatsal açıdan büyük önem taşıyor.

Şehzadelikleri Amasya'da geçmiş olan Osmanlı sultanlarının aslına uygun resimlerinden yola çıkılarak yapılan heykellerin yer aldığı Şehzadeler Müzesi de Amasya'ya gelen turistlerin önemli ziyaret yerleri arasında yer alıyor.

Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından 1481-1486 yılları arasında babası Sultan 2. Bayezid adına yaptırılan 2. Bayezid Külliyesi ise cami, medrese, imaret ve şadırvandan oluşuyor.

Tarihi önemi gözetilerek aslına uygun biçimde Yeşilırmak kıyısında yeniden inşa edilen, Atatürk'ün 1919'da Amasya'ya gelişinde üs olarak kullandığı ve Amasya Tamimi'nin kaleme alındığı yer olan Saraydüzü Kışla Binası, kültür merkezi olarak da kullanılıyor.