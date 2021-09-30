Anadolu'nun binlerce yıllık yemekleri İstanbul Havalimanı'nda

ANADOLU'NUN BİNLERCE YILLIK YEMEK KÜLTÜRÜNE VURGU

Ananolu’nun yemek kültürü bakımından binlerce yıl önde olduğuna dikkat çeken ünlü Şef Ömür Akkor ise, “Ben 25 yıldır Andolu’yu çalışıyorum. Çok emin olduğum bir şey var; Türkiye’nin dünyada şampiyon olduğu üç konu var. Birincisi folklorü, ikincisi gıda ürünleri, üçüncüsü de yemek kültürü. Yani Türkler yemek konuşmaya başlarsa ne yazık ki karşısında konuşabilecek insanlar bulamazsınız. Çünkü Anadolu’da bir metropol kurduğunuzda Hattuşa’da yani Hititler döneminde Avrupa’da aşağı yukarı köy yerleşimi yeni başlamıştı. Yani aramızda 6 bin yıllık bir zaman farkı var" dedi.

Bu süreçte Anadolu'da yaşayanların yeme-içmeyi, kültürü, pişirmeyi, yemek tariflerini, ekmek yapmayı zaten bildiğini belirten Akkor, "Bizden 6 bin yıl sonra gelen diğer Avrupa yerleşimleri, çok daha sonra yapılan Amerika yerleşimleri günümüzde baktığınızda şöyle görüyorsunuz; biz gerçekten yemek kültürünü konuşmaya başladığımız zaman karşımızda kimseyi bulamayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Anadolu’nun binlerce yıllık lezzetlerinin yer alacağı “The Oldest Cuisine in Anatolia” isimli alanın açılışı gerçekleştirildi.