Anadolu'nun 'Büyük Kanyon'u Levent Vadisi adrenalin tutkunlarını bekliyor

Ziyaretçi Abbas Kaya da vadiyi seyir terasından görmek için ikinci kez geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Akçadağ Belediyesi kente güzel bir yer kazandırıyor. Tadilatlar bittiğinde çok daha güzel olacak. Çok vilayet gezdim ama böyle bir yere rastlamadım. Bende yükseklik korkusu var ama bugün cesaretimi toplayıp seyir terasındaki cam zeminde yürüdüm. Değişik bir duygu, önce ayağınızın yerden kesildiğini hissediyorsunuz, aşağı bakınca 'Buradan nasıl uzaklaşacağım' diyorum ve adrenalin yükseliyor"