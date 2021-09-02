Anadolu'nun ihtişamlı uygarlığı: Lidya

Uygarlık lakabı Aslan Kral olan son kralları Krezüs zamanında en parlak dönemini yaşadı. Zenginliği ile çok büyük bir nam saldığından karun ünvanına sahip olan Aslan Kral, Persler ile girdiği mücadelede başarılı olamayınca, Lidya Krallığı Persler tarafından M.Ö.546’da yıkıldı.

Dediğimiz gibi, tarihte parayı kullanan ilk uygarlık Lidyalılar. Paraya sikke ismini veren Lidyalılar, altın ve gümüş gibi metal alaşımların karışımları ile ilk sikkeleri üretmişler. Krallığın simgesi aslanın bulunduğu olan sikkeler değiş tokuş yöntemini ortadan kaldırmış ve ticaret gelişmiş.