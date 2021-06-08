'Anadolu'nun nazar boncuğu' Gökpınar Gölü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülkenin nadide doğal güzelliklerinden olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alanlar" listesine alınan doğal akvaryum görünümündeki Gökpınar Gölü'nde başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları Gökpınar’ın ruhuna uygun olarak tamamlandı.