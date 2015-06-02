1 Türkiye’nin en güzel doğal ve tabiat güzellikleri arasında yer alan Gökpınar Gölü, Anadolu’nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri. 'Ölmeden önce Türkiye'de görmeniz gereken yerler' listesinde mutlaka yer alması gereken bir doğa harikası. Fotoğraflar ve Yazı: Murat Şahin

2 Gölün adını aldığı turkuaz mavisi rengi, etrafındaki yeşilin her tonuyla birleşince ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor. Gökpınar Gölü serin suları ve yemyeşil çevresi bölge halkı için vazgeçilmez bir mesire yeri.

3 Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde, Sivas Kongresi'nin 100. yılı ve "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında su altı temizliği yapıldı.

4 Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde dört gün süren temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği gerçekleştirildi, gölü kirleten dış etkenlere karşı önlem alındı. Vali Ayhan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de balık adamlarla tüplü dalış gerçekleştirerek, temizlik çalışmasına destek verdi. Vali Ayhan, dalışın ardından yaptığı açıklamada, Sivas'ın doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında programın düzenlendiğini belirten Ayhan, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi başlatıldı. Buna ilişkin ilimizde de yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Geç kalınmış ama başladığı zaman da herkesin sahip çıktığı ve önemsediği bir proje oldu" dedi.

5 Yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği göl, Sivas’ın Gürün ilçesinin merkezine sadece 10 kilometere uzaklıkta.

6 1500 rakımda bulunan Gökpınar Gölü’nün en derin noktası 15 metre. Havanın açık olduğu zamanlarda bile gölün bu 15 metrelik derinliğinde yüzen balıkları, masmavi suyun içinde gayet net görebiliyorsunuz.

7 Adeta bir akvaryumu andıran temizliğin ve berraklığın en büyük sebebi gölün hemen her yerinden sürekli kaynayan sular.

8 Yaz aylarında ve kış aylarında suyun sıcaklığı hep 11 derecede kalıyor. Bu sebeple kış aylarındaki düşük sıcaklıklarda, bembeyaz bir örtünün içinde, üstünde buharlar tüten bir havuza dönüşüyor.

9 1500 rakımda bulunan gölün yolu 2000 rakımlara kadar çıkıyor ve kış aylarında ulaşılması oldukça güç oluyor.

10 Gölde balık tutmak ve yüzmek yasak olsa da dalış yapmak serbest. Yüksek rakımdan dolayı gölde 1 metrelik dalış denizde 3 metreye eşit durumda.

11 Bu sebeple genellikle 2 yıldızlı dalgıçların dalışına izin veriliyor. Sivas, Malatya ve Kayseri’den AFAD ekipleri yüksek irtifa dalışları için burayı tercih ediyor.

12 Gökpınar Gölü’nden çıkan sular Gürün’de ilçe suyu olarak kullanılırken aynı zamanda tarım içinde sulama suyu olarak kullanılıyor. Gürün çevresindeki balık üretim tesisleri de buradan çıkan sularla işletiliyor.

13 Malatya havalimanı ile Gürün arası 124 kilometre, Sivas havalimanı ise 157 kilometre uzaklıkta. Malatya havalimanı hem daha yakın hem de yol olarak daha geniş ve rahat bir yol olduğu için tercih edilebilir durumda.

14 Gölün çevresinde, muhteşem renkleri yukarıdan görebileceğiniz 350 kişilik kapasiteye sahip bir restoran, şu anda 4 odası bulunan bir otel, piknik yapmak isteyenler için 60 çardak bulunuyor.

15 Kış aylarında kapalı olan mekanlar Mayıs ayında sezonu açıyor.

16 Her yıl Ramazan Bayramı’ndan sonraki haftalarda düzenlenen Gürün festivali göl çevresinde yapılıyor ve sadece o güne özel balık tutma yarışmaları düzenleniyor.

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