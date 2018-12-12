Anadolu'nun 'yüce dağı' Ilgaz kayak sezonu için gün sayıyor

Kastamonu ile Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı, çevre iller başta olmak üzere büyükşehirlerden de çok sayıda kayaksever tarafından tercih ediliyor.

Kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yüksekliğindeki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.