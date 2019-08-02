Ankara Avrupa'nın en güzel şehirleri arasında
ntv.com.tr
CNN'in gezi ve seyahat sitesi CNN Travel, yaptığı derlemede hak etmelerine rağmen gerekli ilgiyi görmeyen Avrupa şehirlerine yer verdi. Kıtanın en batısından en doğusuna kadar her ülkeyi inceleyen sitenin oluşturduğu 20 şehirden oluşan listede Türkiye'den de 1 şehir yer alıyor. İşte CNN Travel'a göre Avrupa'nın en güzel şehirleri...
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1
20- Torino, İtalya
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2
19- Trondheim, Norveç
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3
18- Plovdiv, Bulgaristan
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4
17- Ankara, Türkiye
Başkentimiz Ankara da CNN Travel'in "Avrupa'nın en güzel şehirleri" listesinde yer alıyor.
Konu kısa süreli turistik gezilere geldiğinde, Türkiye'de bütün alkışları İstanbul alıyor ancak başkent Ankara, Kapadokya ya da Anadolu’nun diğer güzel yerlerine giden yolda bir durak olmaktan daha fazlası.
Bu tarihi kent 1923 yılından bu yana Türkiye'ye başkentlik yapmakta. Ankara'nın turistler için pek çok cezbedici noktası var. İlk olarak modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün mezarı olan Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi gezilip görülmesi gereken yerlerin başında listelenmiş.
Ayrıca Hacı Bayram Camii, Kocatepe Camii, Agustus Tapınağı, Kale ve Eski kent, ziyaret edilmesi gereken diğer noktalar olarak sayılmış.
Yazıda son olarak Kızılay'daki kafelerin, bir kebap yemek ve hayatın nasıl geçip gittiğini izlemek için ideal olduğundan bahsediliyor.
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5
16- Debrecen, Macaristan
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6
15- Cluj, Romanya
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7
14- Erivan, Ermenistan
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8
13- Minsk, Belarus
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9
12- Tiflis, Gürcistan
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10
11- Wroclaw, Polonya
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11
10- Bern, İsviçre
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12
9- Aberdeen, İskoçya
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13
8- Malmö, İsveç
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14
7- Priştine, Kosova
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15
6- Saraybosna, Bosna-Hersek
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16
5- Lahey, Hollanda
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17
4- Antwerp, Belçika
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18
3- Aarhus, Danimarka
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19
2- Norwich, İngiltere
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20
1- Avignon, Fransa