Ankara Avrupa'nın en güzel şehirleri arasında

Başkentimiz Ankara da CNN Travel'in "Avrupa'nın en güzel şehirleri" listesinde yer alıyor.

Konu kısa süreli turistik gezilere geldiğinde, Türkiye'de bütün alkışları İstanbul alıyor ancak başkent Ankara, Kapadokya ya da Anadolu’nun diğer güzel yerlerine giden yolda bir durak olmaktan daha fazlası.

Bu tarihi kent 1923 yılından bu yana Türkiye'ye başkentlik yapmakta. Ankara'nın turistler için pek çok cezbedici noktası var. İlk olarak modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün mezarı olan Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi gezilip görülmesi gereken yerlerin başında listelenmiş.

Ayrıca Hacı Bayram Camii, Kocatepe Camii, Agustus Tapınağı, Kale ve Eski kent, ziyaret edilmesi gereken diğer noktalar olarak sayılmış.

Yazıda son olarak Kızılay'daki kafelerin, bir kebap yemek ve hayatın nasıl geçip gittiğini izlemek için ideal olduğundan bahsediliyor.