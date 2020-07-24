Antalya sahilleri değil, Konya Ovası

Plajda, corona virüs (Covid-19) salgını münasebetiyle şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildiğini anlatan Bayındır, şöyle konuştu:

"Akdeniz plajlarında ne varsa aynısını Konya'mızın ayağına getirdik. Akdeniz'de ne varsa burada var. Plajda 600 şezlong, 300 şemsiye var. Burası Konya'nın denizi ama Akdeniz'in de yaylasıdır. Konya'nın, deniz ve sahil hasretini giderdiği güzel bir yerdeyiz.