Antalya, yaz turizminde dünya birincisi

İLK 10'DAKİ ŞEHİRLER

Dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri sıralamasında geçen yıl Antalya'nın 10'uncu olduğunu belirten Yavuz, ilk 10'un Bangkok 21.9 milyon, Londra 20.4 milyon, Paris 17.9 milyon, Dubai 16.6 milyon, Singapur 14.4 milyon, New York 13.6 milyon, Kuala Lumpur 13.5 milyon, İstanbul 12.8 milyon, Tokyo 12.1 milyon, Antalya 11.2 milyon şeklinde sıralandığını kaydetti.

Yavuz, "Antalya, en çok turist çeken ilk 10 şehir içerisinde tek sahil-tatil destinasyonu. Diğerleri şehir destinasyonu ve ortalama konaklama süresi 5-6 gün, Antalya ise 12 günle en uzun konaklama süresine sahip" dedi.