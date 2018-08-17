Antalya'da 2 bin rakımlı Saklıkent'te Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği

Şenlik sırasında bir çok gözlemsel ve atölye etkinlikleri gerçekleştirileceğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Gerek gece gözlemleri gerekse gündüz yapılacak etkinlikler sırasında gökbilimin zevkini tadacaksınız. Her yıl düzenlediğimiz etkinliğimize ilgi hiç azalmadan devam ediyor. Bu şenliğimize ilginin ne kadar fazla olduğunu başvuru sayısının, burada misafir ettiğimiz katılımcıların 10 katı kadar fazla olmasından anlaşılıyor."