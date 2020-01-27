Antalya'da 5 yıldızlı karavan tatili kıskandırıyor

Kış mevsimini Antalya’da geçireceğini dile getiren Küçük, "Burada hava çok sıcak. Kışı burada geçirip yaz mevsimiyle birlikte Karadeniz’e doğru gitmeyi planlıyorum. Karavanda vakit geçirmek çok güzel. Çayımı odun toplar yaparım, hayatımda bir hareket oluyor. Benim karavanım milyon yıldızlı. Ne villaya ne otele tercih etmem.