Antalya'da 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen doğal güzellik: Güver Uçurumu

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.05.2020 - 11:04
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Düzler Çamı Milli Parkı sınırlarında yer alan ve 115 metre yüksekliğinde, 2 kilometrelik uzunluğundaki Güver Uçurumu, doğal güzelliğiyle görenleri adeta hayran bırakıyor.
Corona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 ay önce girişlere kapatılan kanyonda, bahar mevsimiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Çok sayıda yerli-yabancı turistin ve özellikle fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği kanyonda bugünlerde sessizlik hakim.
Çok sayıda seyir noktasının bulunduğu kanyonu gezenler, kenti geniş bir açıdan izleme imkanı buluyor.
Corona virüs salgını öncesi bisiklet gezintisi, doğa yürüyüşü, tırmanış ve kamp yapmak için çokça tercih edilen mekanlar arasında yer alan kanyonda, kızılçam, ardıç, meşe, keçiboynuzu, sakız ağacı ve funda gibi Akdeniz bitki örtüsü hakim.
Kent merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan ve Antalya-Korketeli kara yolunda yer alan bölgede, ala geyik, dağ keçisi, karaca ve tilki gibi yaban hayvanları da bulunuyor.