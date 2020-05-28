Antalya'da 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen doğal güzellik: Güver Uçurumu

Corona virüs salgını öncesi bisiklet gezintisi, doğa yürüyüşü, tırmanış ve kamp yapmak için çokça tercih edilen mekanlar arasında yer alan kanyonda, kızılçam, ardıç, meşe, keçiboynuzu, sakız ağacı ve funda gibi Akdeniz bitki örtüsü hakim.