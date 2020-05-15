Antalya'da 'temassız tatil' hazırlıkları tamamlandı

İHA 15.05.2020 - 15:54
Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde varsa kronik rahatsızlıklarına ve korona virüs geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar izole edilecek ve hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak. Müşteriden mümkün olduğunca temassız ödeme alınacak.
Yemek, toplantı, oturma, gösteri, oyun, pasta, konferans salonlarıyla çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlenecek.
Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak.
Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak. Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak.
Sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulacak. Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak.
Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak.
Genelge, kültür ve turizm müdürlüklerin yanı sıra Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye
Turizm Yatırımcıları Derneğine gönderildi.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Otellerde başlatılan sertifikasyon dönemine değinen Atmaca, sertifika alan tesislerin bir adım önde olacağını belirtti.
Atmaca, restoranlarda 60 santim ve şezlonglardaki 2 metre uygulamasını ayarladıklarını aktardı.
"Biz bu konudaki en önemli vakti personelimizi eğitmekle ilgili harcayacağız" diyen Atmaca, yenilikleri bir an önce adapte edeceklerini söyledi.